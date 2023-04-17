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В Аргентине с начала года лихорадкой денге заболели более 40 тысяч человек

насекомое Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Аргентины заявило о том, что в стране в 2023 году зафиксировали свыше 40 тыс. случаев заражения лихорадкой денге, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в большинстве случаев люди заболели на территории страны.

"Министерство здравоохранения страны сообщает, что к 14 эпидемиологической неделе 2023 года в стране были зарегистрированы 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло на территории Аргентины", – говорится в пресс-релизе министерства.

По данным ВОЗ, специального лечения денге нет, а вакцина от этой лихорадки может применяться только к тем людям, которые уже один раз ей переболели. Существует четыре серотипа вируса, это означает, что заразиться разным типом денге можно четыре раза.

Лихорадка денге – это вирусное заболевание, которое передается укусом комара Aedes aegypti, а также Aedes albopictus. Оно распространено в тропических и субтропических регионах мира.

Ранее в ВОЗ предупредили о возможных эпидемиях из-за комаров.

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