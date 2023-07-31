В столице Индии зафиксировали вспышку лихорадки денге

Министр здравоохранения Нью-Дели Саурабх Бхарадвадж заявил о том, что в столице Индии зарегистрирован резкий рост случаев заболевания лихорадкой денге, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в первые три недели июля число случаев заболевания лихорадкой, зарегистрированных в Дели, составило почти 65. В июне было 40 случаев, а в мае – 23.

"В Дели, по имеющимся данным, зафиксировано в общей сложности 187 случаев с начала года. Это самый высокий показатель за период с 2018 года", – цитирует министра индийское издание Mint.

Бхарадвадж заявил, что правительство поручило официальным лицам провести кампании по повышению осведомленности о лихорадке денге в школах и среди граждан, чтобы сдержать распространение трансмиссивной болезни, передающейся через комаров.



"Больницы будут готовы к случаям денге. Сегодня я также обсудил это с комиссаром муниципальной корпорации Дели (MCD)", – сказал он.

Лихорадка Денге – это вирусная инфекция, передаваемая комарами, тяжелая гриппоподобная болезнь, которая поражает как детей грудного и раннего возраста, так и взрослых людей, но редко приводит к смерти.

Ранее сообщалось, что двое казахстанцев, прибывших из Таиланда, заболели лихорадкой денге.

После санэпидемиологи рассказали о том, какие заболевания можно привезти с собой из отпуска и в общем о профилактике лихорадки денге.