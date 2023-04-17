Археологи опубликовали результаты исследования дефектного скелета из Португалии

Археологи из Лиссабонского университета в 2002 году в древнем некрополе церкви Сан-Жулиан в Португалии обнаружили скелет женщины с массивным костным наростом на бедре, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Paleopathology, нарост образовался после тяжелой травмы и мог сильно ограничить подвижность.



Отмечается, что женщину нашли среди останков 106 взрослых и 45 детей, живших от 600 до 200 лет назад. Рост женщины составлял 1,54 м. Она прожила более 50 лет. Ученые нашли ее лежащей на спине, с руками, упирающимися в таз, монетой на левом предплечье и наклоненной вправо головой.

Согласно информации археологов, 8-сантиметровый нарост вырос в месте, где гребенчатая мышца соединяет бедренную и лобковую кости. Исследователи не обнаружили на бедренной кости следа перелома. Они пришли к выводу, что женщина получила мышечную травму незадолго до смерти, и прожила с ней от 6 недель до года. Нарост помешал бы женщине совершать какие-либо динамичные движения или переносить тяжести. Судя по этому, она имела доступ к помощи от родственников или общины, что позволило ей прожить какое-то время с инвалидностью.

Ранее археологи опубликовали данные о гробнице древнего Китая.

