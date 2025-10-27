В районе церкви в Дании археологи обнаружили более 50 скелетов возрастом до 900 лет

В районе бывшей средневековой церкви в датском городе Орхус археологи нашли более 50 скелетов, возраст некоторых из них может достигать 900 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба местного музея Моэсгор со ссылкой на археолога Ханса Скова, во рту у некоторых скелетов лежат монеты. Предполагается, что их могли положить для обеспечения перехода усопших в загробный мир.

"Археологи из Моэсгора нашли более 50 скелетов у исторического кладбища, датируемого 1100-ми годами, на улице имени Святого Олуфа в центральном районе Орхуса. Возраст некоторых из скелетов может достигать 900 лет", – сообщили в музее. Ранее сообщалось, что самое древнее захоронение человека в Казахстане нашли археологи.

