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Река вышла из берегов близ Петропавловска и затопила трассу

Река вышла из берегов близ Петропавловска и затопила трассу Фото: Zakon.kz
Воды реки Ишим вышли из берегов и залили участок трассы международного значения. Движение на автодороге закрыто, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, 16 апреля, департамент по ЧС Северо-Казахстанской области сообщил жителям региона, что в регионе снова затопило участок трассы М-1. Ишим вышел из берегов и залил автодорогу, передает ПетропавловскNews.

"В связи с переливом воды в реке Ишим на ежегодно затопляемом участке автодороги паводковыми водами принято решение о закрытии движения всех транспортных средств по автодороге М-51 "Челябинск-Новосибирск" на участке 525-529 км". Пресс-служба ДЧС Северо-Казахстанской области

Залитый участок автодороги закрыт для движения с 19 часов. Легковые автомобили направляют в объезд по одной дороге, грузовики вынуждены ехать по трассе Р-57.

Накануне синоптики сообщили, что вода в реках Северо-Казахстанской области спадает. При этом вторую волну паводков в регионе ожидают во второй половине апреля.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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