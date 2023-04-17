Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области

25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области Фото: Instagram/poisk_region_10
Жительница Москвы 25 лет искала отца, который уехал в Казахстан, и нашла его в Костанайской области. На днях семья воссоединилась, сообщает Zakon.kz.

Историю поисков и счастливого обретения рассказали поисковики Костанайской области. На своей страничке в Instargam они опубликовали видео, где показали как счастливы папа и дочь спустя 25 лет разлуки.


"Нина из Москвы обратилась к нам с просьбой найти отца, который возможно проживал в Казахстане. Много лет дочь Нина искала папу, а папа, как оказалось, думал, что не нужен своим детям, не хотел мешать своим родным - были причины. Да и на родину уехать не мог - не было документов", – рассказывают волонтеры.

Такие случаи поисковики называют "классическими": развод, дети остались с мамой, а папа уехал и перестал выходить на связь. Но в этой истории все немного иначе – Алексей пытался связаться с дочерью через соцсети, но не получил ответ и прекратил попытки, решив, что Нина не хочет с ним общаться.

Но дочь Нина тоже искала папу и обратилась к волонтерам, которым удалось найти Алексея и помочь семье воссоединиться.

"Недавно Нина прилетала к папе. На сегодняшний день Алексею вручили документы, которые он так долго ждал. Много людей помогали ему с этим", – рассказали волонтеры.

В Петропавловске больше месяца ищут пропавшего мужчину. 27-летний Гизат Искаков ушел из дома 8 марта, с тех пор от мужчины нет известий.

Читайте также

Салон автобуса разделили на "женскую" и "мужскую" половины в Ташкенте

В Таразе обсуждают видео с гуляющим по городу краснокнижным дикобразом

Столичные школьники в понедельник будут учиться онлайн

Мария Мельникова
Костанай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
пасха, куличи, яйца
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
10 супер-продуктов для здоровья
10 суперпродуктов для здоровья
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления