25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области

Жительница Москвы 25 лет искала отца, который уехал в Казахстан, и нашла его в Костанайской области. На днях семья воссоединилась, сообщает Zakon.kz.

Историю поисков и счастливого обретения рассказали поисковики Костанайской области. На своей страничке в Instargam они опубликовали видео, где показали как счастливы папа и дочь спустя 25 лет разлуки.





"Нина из Москвы обратилась к нам с просьбой найти отца, который возможно проживал в Казахстане. Много лет дочь Нина искала папу, а папа, как оказалось, думал, что не нужен своим детям, не хотел мешать своим родным - были причины. Да и на родину уехать не мог - не было документов", – рассказывают волонтеры.

Такие случаи поисковики называют "классическими": развод, дети остались с мамой, а папа уехал и перестал выходить на связь. Но в этой истории все немного иначе – Алексей пытался связаться с дочерью через соцсети, но не получил ответ и прекратил попытки, решив, что Нина не хочет с ним общаться.

Но дочь Нина тоже искала папу и обратилась к волонтерам, которым удалось найти Алексея и помочь семье воссоединиться.

"Недавно Нина прилетала к папе. На сегодняшний день Алексею вручили документы, которые он так долго ждал. Много людей помогали ему с этим", – рассказали волонтеры.

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