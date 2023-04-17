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Жительницу Мангистауской области осудили за мат

Жительницу Мангистауской области осудили за мат Фото: pixabay
Жительницу села Бейнеу Мангистауской области приговорили к общественным работам за нецензурную брань, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении жительницы села Бейнеу Мангистауской области завели после того, как она материлась в адрес полицейского. Об этом изданию "Лада" рассказали в областном суде Мангистауской области.

Сельчанка в состоянии алкогольного опьянения ругалась во дворе дома. Как рассказали соседи, женщина вела себя неадекватно. Из-за чего были вызваны сотрудники полиции. Приехавшие на вызов стражи правопорядка столкнулись с бранью в свой адрес. Женщина обматерила одного из них.

В отношении женщины был составлен протокол и дело было передано в суд.

В суде сельчанку признали виновной по статье "Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей", часть 1 статьи 378 УК РК. Женщину приговорили к 40 часам общественных работ.

Приговор вступил в законную силу.

В Восточно-Казахстанской области жительницу одного из сел арестовали на трое суток по решению суда после того, как она материлась в местной больнице. Сельчанка обратилась в больницу с травмой ноги. В приемном покое, где женщина дожидалась приема у врача вместе с другими пациентами, они громко выражала свое недовольство. При этом женщина ругалась матом.

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