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Общество

11 школьников отравились в селе Мангистауской области

11 школьников отравились в селе Мангистауской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 20:22 Фото: pixabay
Пищевое отравление подозревают у 11 школьников в селе Бейнеу Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz сообщает, что ученики одной из общеобразовательных школ села в Бейнеу поступили в больницу с признаками отравления. Все дети являются учениками 2, 3 и 5 классов общеобразовательной школы Манашы.

"Скорая медицинская помощь начала доставлять школьников в приемный покой Бейнеуской центральной районной больницы вечером 1 апреля. Поступило 11 детей в возрасте от девяти до 12 лет. Все они жаловались на тошноту, рвоту и слабость. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи их отпустили домой, так как показаний к госпитализации не было".Пресс-служба акимата Бейнеу

В управлении здравоохранения региона рассказали, что сотрудники санэпиднадзора взяли пробы в школьной столовой. У детей установлена функциональная дисфиксия – нарушение пищеварения после возможного употребления пищи.

"Специалистами управления санэпидконтроля Бейнеуского района проводится оперативное расследование с взятием проб продуктов питания на лабораторные исследования и проведением соответствующих санитарно-профилактических мероприятий", – добавили в акимате.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, они находятся на амбулаторном лечении.

Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев 13 марта 2025 года в Сенате прокомментировал отравление школьников снеками в Актюбинской области.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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