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Более 400 заключенных помиловал президент Туркменистана в честь Ночи всемогущества

Более 400 заключенных помиловал президент Туркменистана в честь Ночи всемогущества Фото: turkmenistan.gov.tm
Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 463 заключенных страны в честь Ночи всемогущества, сообщает Zakon.kz.

Во время заседания кабинета министров Туркменистана президент страны Сердар Бердымухамедов сообщил, что по традиции в канун "Gadyr gijesi", Ночи всемогущества, подписал указ о помиловании заключенных, которые "искренне раскаялись в содеянном". Об этом сообщает госинформагенство Туркменистана.

"Мы проводим благородные мероприятия по освобождению их от дальнейшего отбывания наказания, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма наших великих предков". Сердар Бердымухамедов

Каждый год президент Туркменистана в канун Ночи всемогущества проводит амнистию ранее осужденных жителей страны. В прошлом году, по решению главы республики, были освобождены 514 человек. В 2021 году президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 1035 заключенных.

Девятого апреля стало известно, что скончалась Огулабат Бердымухамедова, мать национального лидера туркменского народа, председателя Народного совета Гурбангулы Бердымухамедова и бабушки президента республики Сердара Бердымухамедова.

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