Президенты Туркменистана и Кыргызстана прилетели в Астану
Фото: primeminister.kz
В Астану сегодня, 30 мая 2025 года, прибыли президенты Туркменистана и Кыргызстана Сердар Бердымухамедов и Садыр Жапаров, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе правительства Казахстана уточнили, что Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите "Центральная Азия – Италия".
Фото: primeminister.kz
Позднее стало известно, что для участия в саммите в столицу Казахстана прибыл Садыр Жапаров.
Фото: primeminister.kz
Президента Кыргызстана встретил премьер-министр Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что саммит "Центральная Азия – Италия" состоится в Астане 30 мая 2025 года. В нем примут участие главы государств региона и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
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