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Политика

Президенты Туркменистана и Кыргызстана прилетели в Астану

Туркменистан, Кыргызстан, президенты, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 14:40 Фото: primeminister.kz
В Астану сегодня, 30 мая 2025 года, прибыли президенты Туркменистана и Кыргызстана Сердар Бердымухамедов и Садыр Жапаров, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе правительства Казахстана уточнили, что Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите "Центральная Азия – Италия".

Фото: primeminister.kz

Позднее стало известно, что для участия в саммите в столицу Казахстана прибыл Садыр Жапаров.

Фото: primeminister.kz

Президента Кыргызстана встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что саммит "Центральная Азия – Италия" состоится в Астане 30 мая 2025 года. В нем примут участие главы государств региона и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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