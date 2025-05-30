Президенты Туркменистана и Кыргызстана прилетели в Астану

В Астану сегодня, 30 мая 2025 года, прибыли президенты Туркменистана и Кыргызстана Сердар Бердымухамедов и Садыр Жапаров, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе правительства Казахстана уточнили, что Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану для участия в саммите "Центральная Азия – Италия".

Фото: primeminister.kz

Позднее стало известно, что для участия в саммите в столицу Казахстана прибыл Садыр Жапаров.

Фото: primeminister.kz

Президента Кыргызстана встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось, что саммит "Центральная Азия – Италия" состоится в Астане 30 мая 2025 года. В нем примут участие главы государств региона и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.