Экоблогер из России высаживает деревья в ЗКО

Экоактивист и блогер из России Алексей Сибирский высаживает деревья в Западно-Казахстанской области, улучшая экологию, сообщает Zakon.kz.

Россиянин специально приехал в Казахстан, чтобы высадить деревья. Об экологической акции он рассказал на своей страничке в Instagram.

"Вчера мы высадили тысячу деревьев и мне нужна ваша помощь. Завтра нужно еще три тысячи! Нужны люди, готовые действовать на благо природы", – написал блогер в своем аккаунте.





Ранее в своем профиле Сибирский анонсировал приезд в Казахстан для посадки деревьев. Он призывает всех казахстанцев участвовать в улучшении экологического климата планеты и сажать деревья.





14 апреля 15-й чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд и женский гроссмейстер, вице-чемпионка мира по быстрым шахматам, чемпионка Азии Динара Садуакасова посадили деревья в Шахматном парке Астаны. Ананд прибыл в столицу Казахстана для участия в чемпионате мира по шахматам.