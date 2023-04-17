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Экоблогер из России высаживает деревья в ЗКО

Экоблогер из России высаживает деревья в ЗКО Фото: Zakon.kz
Экоактивист и блогер из России Алексей Сибирский высаживает деревья в Западно-Казахстанской области, улучшая экологию, сообщает Zakon.kz.

Россиянин специально приехал в Казахстан, чтобы высадить деревья. Об экологической акции он рассказал на своей страничке в Instagram.

"Вчера мы высадили тысячу деревьев и мне нужна ваша помощь. Завтра нужно еще три тысячи! Нужны люди, готовые действовать на благо природы", – написал блогер в своем аккаунте.


Ранее в своем профиле Сибирский анонсировал приезд в Казахстан для посадки деревьев. Он призывает всех казахстанцев участвовать в улучшении экологического климата планеты и сажать деревья.


14 апреля 15-й чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд и женский гроссмейстер, вице-чемпионка мира по быстрым шахматам, чемпионка Азии Динара Садуакасова посадили деревья в Шахматном парке Астаны. Ананд прибыл в столицу Казахстана для участия в чемпионате мира по шахматам.

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Мария Мельникова
Западно-Казахстанская область
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