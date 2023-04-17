Взрыв в Жанаозене: развернут оперштаб

Оперативный штаб развернули в Жанаозене после взрыва газового баллона в одном из многоквартирных домов, сообщает Zakon.kz.

Оперативный штаб организован в Жанаозене. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону +7(7292)31-90-99.

Напомним, что около пяти утра 17 апреля в двухподъездном 12-квартирном жилом доме Жанаозена прогремел взрыв газового баллона. При обрушении одного подъезда пострадали 11 человек.

Все пострадавшие переданы медицинским работникам, сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС Мангистауской области.