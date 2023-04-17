Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Взрыв в Жанаозене: развернут оперштаб

Взрыв в Жанаозен: развернут оперштаб Фото: пресс-служба МЧС РК
Оперативный штаб развернули в Жанаозене после взрыва газового баллона в одном из многоквартирных домов, сообщает Zakon.kz.

Оперативный штаб организован в Жанаозене. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону +7(7292)31-90-99.

Напомним, что около пяти утра 17 апреля в двухподъездном 12-квартирном жилом доме Жанаозена прогремел взрыв газового баллона. При обрушении одного подъезда пострадали 11 человек.

Все пострадавшие переданы медицинским работникам, сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС Мангистауской области.

Читайте также

11 человек пострадали при взрыве газбаллона в Жанаозене

Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана

Более 150 заведений закрыли в Иране из-за нарушений женщинами дресс-кода

Мария Мельникова
Жанаозен Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
пасха, куличи, яйца
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
10 супер-продуктов для здоровья
10 суперпродуктов для здоровья
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Землетрясение на границе Казахстана зафиксировали сейсмологи
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления