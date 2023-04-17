Автобусы задерживаются из-за непогоды в Астане

В Астане из-за не погоды задерживаются автобусы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата столицы, в связи с ухудшением погодных условий (снегопад, гололед, буран) скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, имеются задержки автобусных маршрутов, в некоторых местах затруднен проезд для общественного транспорта.

Как отметили в ведомстве, на дорогах города коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Отметим, что диспетчерская служба CTS следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн режиме.

17 апреля учащиеся 0-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения.

В Астане сильный снегопад, порывы ветра превышают 20 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 17 апреля по Казахстану: ожидаются метель и гололед на севере, сильные осадки в центре и усиление ветра на западе и востоке республики.