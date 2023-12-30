Некоторые пригородные автобусы из-за непогоды приостановили работу в Астане

В Астане приостановили работу некоторых пригородных автобусов, сообщает Zakon.kz.

В City Transportation Systems проинформировали, что в Астане из-за непогоды приостановили работу некоторых пригородных автобусных маршрутов.

"В связи с ухудшением погодных условий временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 304, 310, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 322, 327, 328, 329", – говорится в тексте сообщения.

Остальные пригородные маршруты на линии.

В связи со сложными метеоусловиями на аэродроме были задержаны 27 рейсов, прибывающих в столичный аэропорт.