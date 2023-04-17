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Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат новыми квартирами

Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат новыми квартирами Фото: МЧС РК
"КазМунайГаз" обеспечит всех лишившихся жилья в результате ЧП в Жанаозене новыми квартирами, сообщает Zakon.kz.

Около пяти утра 17 апреля во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газового баллона в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м.

"Оставшиеся без жилья семьи получат новые квартиры, пострадавшим в сотрудничестве с центральными и местными исполнительными органами будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении. 

Компания выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким погибшего и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП в Жанаозене.

При взрыве газового баллона в Жанаозене один человек скончался, двое находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницу поступили 13 пострадавших.

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Анастасия Стативкина
Жанаозен Мангистауская область
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