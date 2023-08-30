Улицу Байзакова перекроют на ремонт в Алматы

В Алматы начинается средний ремонт улицы Байзакова, 31 августа ее перекроют от улицы Тимирязева до Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Работы, запланированные на 29 августа, были перенесены в связи с выходом из строя техники подрядной организации. Так, с 23:00 30 августа до 06:00 31 августа по улице Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Сатпаева будет проводиться ремонт дороги с полным перекрытием движения, сообщает транспортный холдинг Алматы в своем Telegram.

"Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицу Ауэзова, улицу Сатпаева, улицу Байтурсынова и улицу Тимирязева. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и для организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы два экипажа полка патрульной полиции", – сказано в сообщении транспортного холдинга.

Фото: транспортный холдинг

Также в холдинге сообщили, что в Алматы продолжается средний ремонт по улице Шаляпина. По итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта был включен участок улицы Шаляпина от улицы Берегового до Ашимова общей протяженностью 4 км.



"От Ашимова до улицы Яссауи ремонт завершен и полностью открыто передвижение. С 23:00 30 августа до 06:00 31 августа в связи с проведением среднего ремонта будет частично перекрыто движение по южной стороне улицы Шаляпина от улицы Саина до улицы Момышулы", – сказано в сообщении холдинга.

Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированного объема на 2023 год. В транспортном холдинге принесли извинения за временные неудобства и попросили корректировать свой маршрут заранее.



