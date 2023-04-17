Автоледи потеряла сознание и совершила ДТП с опрокидыванием в Алматы
Фото: Zakon.kz
Автомобиль марки Peugeot 307 двигался по улице Акан-Серы в южном направлении. За рулем находилась женщина. По всей видимости, ей стало плохо и она потеряла сознание.
Фото: Zakon.kz
Неуправляемый автомобиль понесло в сторону и он на полном ходу врезался в припаркованный Suzuki Grand Vitara.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара Suzuki выкинуло с дороги. Автомобиль перелетел через арык. Сам Peugeot перевернулся на крышу.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь. Женщину-водителя в бессознательном состоянии госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности никто не пострадал.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
19 марта два смертельных ДТП произошли в Алматы.