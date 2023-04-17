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Автоледи потеряла сознание и совершила ДТП с опрокидыванием в Алматы

авто Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Акан-Серы, не доезжая улицы Котельникова. Инцидент случился 17 апреля недалеко от школы №74 в Алматы, сообщает Zakon.kz.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Автомобиль марки Peugeot 307 двигался по улице Акан-Серы в южном направлении. За рулем находилась женщина. По всей видимости, ей стало плохо и она потеряла сознание.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Неуправляемый автомобиль понесло в сторону и он на полном ходу врезался в припаркованный Suzuki Grand Vitara.


ДТП

Фото: Zakon.kz

От мощного удара Suzuki выкинуло с дороги. Автомобиль перелетел через арык. Сам Peugeot перевернулся на крышу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь. Женщину-водителя в бессознательном состоянии госпитализировали. 

ДТП

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности никто не пострадал. 

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. 

ДТП

Фото: Zakon.kz

19 марта два смертельных ДТП произошли в Алматы. 

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Ирина Лукичева
ДП Алматы Алматы
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