Автоледи потеряла сознание и совершила ДТП с опрокидыванием в Алматы

Дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Акан-Серы, не доезжая улицы Котельникова. Инцидент случился 17 апреля недалеко от школы №74 в Алматы, сообщает Zakon.kz.





Фото: Zakon.kz

Автомобиль марки Peugeot 307 двигался по улице Акан-Серы в южном направлении. За рулем находилась женщина. По всей видимости, ей стало плохо и она потеряла сознание.

Фото: Zakon.kz

Неуправляемый автомобиль понесло в сторону и он на полном ходу врезался в припаркованный Suzuki Grand Vitara.



Фото: Zakon.kz

От мощного удара Suzuki выкинуло с дороги. Автомобиль перелетел через арык. Сам Peugeot перевернулся на крышу.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы ДТП вызвали скорую помощь. Женщину-водителя в бессознательном состоянии госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности никто не пострадал.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Фото: Zakon.kz

19 марта два смертельных ДТП произошли в Алматы.

