Мощное массовое ДТП в Алматы: есть погибший и пострадавшие
Автомобиль Subaru Forester, двигавшийся на высокой скорости по крайней правой полосе, предположительно, потерял управление на скользкой дороге. У обочины скопилась снежная каша, которая, вероятно, стала причиной заноса.
Фото: Zakon.kz
Машина врезалась в припаркованную у края дороги фуру марки Renault. Удар был настолько мощным, что многотонный грузовик сдвинулся вперед, столкнувшись с другой фурой, стоящей перед ним.
Фото: Zakon.kz
После удара Subaru отскочил и оказался поперек проезжей части, где в него въехал автомобиль Audi A6. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону Subaru, что привело к сильным повреждениям передней части автомобиля.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии один из пассажиров Subaru, находившийся на переднем сиденье, погиб на месте. Водитель автомобиля и еще один пассажир получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты. Также устанавливается местонахождение водителей припаркованных фур, которые, как оказалось, принадлежат иностранным гражданам. Предположительно, грузовики зарегистрированы в Эстонии.
Фото: Zakon.kz
Движение по проспекту Рыскулова в восточном направлении затруднено, на участке образовалась большая пробка. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее сообщалось о другом ДТП. В Уральске полицейский насмерть сбил пешехода.