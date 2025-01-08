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Происшествия

Мощное массовое ДТП в Алматы: есть погибший и пострадавшие

Мощное массовое ДТП в Алматы: есть погибший и пострадавшие , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 20:11 Фото: Zakon.kz
8 января на проспекте Рыскулова в Алматы, не доезжая улицы Лобачевского, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Subaru Forester, двигавшийся на высокой скорости по крайней правой полосе, предположительно, потерял управление на скользкой дороге. У обочины скопилась снежная каша, которая, вероятно, стала причиной заноса.

Мощное массовое ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 20:11

Фото: Zakon.kz

Машина врезалась в припаркованную у края дороги фуру марки Renault. Удар был настолько мощным, что многотонный грузовик сдвинулся вперед, столкнувшись с другой фурой, стоящей перед ним.

Мощное массовое ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 20:11

Фото: Zakon.kz

После удара Subaru отскочил и оказался поперек проезжей части, где в него въехал автомобиль Audi A6. Основной удар пришелся на пассажирскую сторону Subaru, что привело к сильным повреждениям передней части автомобиля.

Мощное массовое ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 20:11

Фото: Zakon.kz

В результате аварии один из пассажиров Subaru, находившийся на переднем сиденье, погиб на месте. Водитель автомобиля и еще один пассажир получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Мощное массовое ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 20:11

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты. Также устанавливается местонахождение водителей припаркованных фур, которые, как оказалось, принадлежат иностранным гражданам. Предположительно, грузовики зарегистрированы в Эстонии.

Мощное массовое ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 20:11

Фото: Zakon.kz

Движение по проспекту Рыскулова в восточном направлении затруднено, на участке образовалась большая пробка. Обстоятельства аварии уточняются.


Ранее сообщалось о другом ДТП. В Уральске полицейский насмерть сбил пешехода

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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