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Дождь с переходом в снег ожидается в Алматы

Дождь с переходом в снег ожидается в Алматы Фото: Zakon.kz
Синоптики прогнозируют в Алматы дождь с переходом в снег 18 апреля. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, 18 апреля ночью и утром ожидаются дождь с переходом в снег, туман, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный в первую половину ночи 15 метров в секунду.

Ночью – заморозки 1-3 градуса, днем 6-8 тепла.

Ранее циклон с берегов Черного моря принес похолодание, и Астану за несколько дней засыпало снегом.

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