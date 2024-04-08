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Дождь с переходом в снег, гололед и град ожидаются в Казахстане

Дождь с переходом в снег, гололед и град ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:00 Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане во вторник, 9 апреля 2024 года. Согласно прогнозу, по стране ожидаются дождь с переходом в снег, гололед и град, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды.

"Пройдут дожди, на северо-западе, севере республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем – дождь, в горных районах юго-востока прогнозируются осадки, временами – сильные осадки (дождь, снег), в восточных, южных, юго-восточных областях ожидается сильный дождь с грозой", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, лишь на западе, юго-западе страны ожидается погода без осадков.

"По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере – гололед, на юге, юго-востоке – шквал, град".РГП "Казгидромет"

Также синоптики отметили, что в ближайшие сутки на реках юга, юго-востока и востока республики, в связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя, будут наблюдаться колебания водности.

"На равнинных реках в связи дальнейшим повышением температуры воздуха ожидается интенсивное формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления".РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что Казахстан накроют сильные дожди. Подробнее о том, какой будет погода по стране с 9 по 11 апреля 2024 года, можете узнать здесь.

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