Новые подробности взрыва в Жанаозене озвучили в МЧС

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов на брифинге 17 апреля в СЦК сообщил, что в результате взрыва в Жанаозене полностью рухнули четыре квартиры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурболат Дербисов напомнил, что взрыв произошел в двухэтажном двухподъездном жилом доме.

"В этом подъезде четыре квартиры рухнули. Во втором подъезде нет ничего. Комиссия работает, аким области на месте, глава ДЧС тоже там. Все специалисты там на месте. Нужно дождаться их заключения", - сообщил он.

Спикер отметил, что по последним данным, жертвами взрыва стали 4 человека, еще 13 человек пострадали. Из них 7 человек получают амбулаторное лечение, 2 человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации.



"Причины выясняются. Изначально думали, что произошел взрыв газового баллона. Но в данный дом подведен газ, то есть созданы все условия. Поэтому сейчас проводится расследование". Нурболат Дербисов

По его словам, причины будут озвучены после завершения работы комиссии.



Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м.

По последним данным, число погибших достигло четырех человек.

