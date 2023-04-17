Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новые подробности взрыва в Жанаозене озвучили в МЧС

работы Фото: МЧС РК
Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов на брифинге 17 апреля в СЦК сообщил, что в результате взрыва в Жанаозене полностью рухнули четыре квартиры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурболат Дербисов напомнил, что взрыв произошел в двухэтажном двухподъездном жилом доме.

"В этом подъезде четыре квартиры рухнули. Во втором подъезде нет ничего. Комиссия работает, аким области на месте, глава ДЧС тоже там. Все специалисты там на месте. Нужно дождаться их заключения", - сообщил он. 

Спикер отметил, что по последним данным, жертвами взрыва стали 4 человека, еще 13 человек пострадали. Из них 7 человек получают амбулаторное лечение, 2 человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

"Причины выясняются. Изначально думали, что произошел взрыв газового баллона. Но в данный дом подведен газ, то есть созданы все условия. Поэтому сейчас проводится расследование". Нурболат Дербисов 

По его словам, причины будут озвучены после завершения работы комиссии. 

Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м.

По последним данным, число погибших достигло четырех человек.

Читайте также

В Узбекистане женщина пыталась продать 8-месячную дочь за 10 тысяч долларов

В МЧС озвучили предварительную причину взрыва в Жанаозене

Пассажир заявил о бомбе на борту самолета в Астане

Мадина Мамырханова
Взрыв в Жанаозене Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Главное к утру: непогода, стрельба в Алматы и гумпомощь для Афганистана
Гороскоп: кому будет везти на следующей неделе
Гороскоп: кому повезет на следующей неделе
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
25 лет поисков: дочь нашла отца в Костанайской области
Астанчанин передвигается по городу на лыжах
Астанчанин передвигается по городу на лыжах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления