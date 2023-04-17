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Назначен новый советник министра энергетики Казахстана

Назначен новый советник министра энергетики Казахстана Фото: пресс-служба Минэнерго РК
Шынгыс Ильясов назначен советником министра энергетики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

До назначения на новую должность Шынгыс Ильясов был директором департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл".

Он окончил факультет международных отношений Восточно-Европейского университета, факультет менеджмента Казахско-Русского Международного университета.

Трудовую деятельность Шынгыс Ильясов начал консультантом молодежного центра акимата Алгинского района Актюбинской области. В разные годы работал директором департамента по связям с общественностью Министерства национальной экономики РК, Региональной службе коммуникаций Актюбинской области, пресс-службе акима Актюбинской области, в Службе центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

4 апреля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алмасадама Саткалиева министром энергетики. Ранее он возглавлял АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". На посту главы Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев сменила Болат Акчулакова, который стал советником главы государства.

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