Назначен новый советник министра энергетики Казахстана

Шынгыс Ильясов назначен советником министра энергетики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

До назначения на новую должность Шынгыс Ильясов был директором департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл".

Он окончил факультет международных отношений Восточно-Европейского университета, факультет менеджмента Казахско-Русского Международного университета.



Трудовую деятельность Шынгыс Ильясов начал консультантом молодежного центра акимата Алгинского района Актюбинской области. В разные годы работал директором департамента по связям с общественностью Министерства национальной экономики РК, Региональной службе коммуникаций Актюбинской области, пресс-службе акима Актюбинской области, в Службе центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

4 апреля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алмасадама Саткалиева министром энергетики. Ранее он возглавлял АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". На посту главы Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев сменила Болат Акчулакова, который стал советником главы государства.

