В МЧС озвучили предварительную причину взрыва в Жанаозене

Фото: пресс-служба РгК "Батыс" НГ РК

Начальник Управления государственного пожарного контроля МЧС РК Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК 17 апреля назвал предварительную причину взрыва в жилом доме в Жанаозене, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ попросили рассказать, что могли стать причиной взрыва и почему она имела столь разрушительную силу. "Предварительная причина – хлопок газовоздушной смеси. О взрыве газового баллона речи не идет. Что касается его разрушительной силы, то да, действительно, когда происходит взрыв, резкий выплеск газовоздушной смеси, особенно в замкнутом пространстве, коим является квартира, особенно если с глухими стенами, железобетонным перекрытием, вся энергий взрыва, поскольку ей некуда выплеснутся, она приобретает разрушительную силу". Ерлан Турегелдиев Свою версию озвучил и председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов. Он предположил, что утечка газа могла произойти ночью. "Если утечка газа произошла ночью, то люди утром, время пять утра, сейчас месяц Рамазан, люди просыпаются рано. Думаю, люди встали, чтобы покушать, и когда включили свет мог произойти большой взрыв". Нурболат Дербисов Ранее он сообщил, что в результате взрыва в жилом доме полностью обрушились 4 квартиры. Читайте также В Узбекистане женщина пыталась продать 8-месячную дочь за 10 тысяч долларов Новые подробности взрыва в Жанаозене озвучили в МЧС Пассажир заявил о бомбе на борту самолета в Астане

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