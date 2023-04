Скончался джазовый музыкант Ахмад Джамал

Джазовый пианист Ахмад Джамал умер от рака в 92 года в своем доме в штате Массачусетс, сообщает Zakon.kz.

Причина смерти – рак простаты, пишет New York Times.

Фредерик Рассел Джонс родился в Питтсбурге в 1930 году и начал сочинять музыку еще в десятилетнем возрасте. В 21 год он перешел в ислам из баптистской веры и сменил имя, став Ахмадом Джамалом. Свой первый полноформатный альбом он выпустил, когда ему было 25 лет.

Популярным он стал после выхода пластинки "At the Pershing: But Not for Me" в 1958 году.

За всю свою карьеру музыкант записал порядка 60 альбомов. Помимо этого, он стал основателем звукозаписывающих компаний, клуба и ресторана.

