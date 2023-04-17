Льготы для лечения гипертонии: новый фейк гуляет по Казнету

В Facebook распространяется сообщение о том, что казахстанцам, страдающим артериальной гипертонией, положены льготы. Однако, как оказалось, это обман, сообщает Zakon.kz.

Переходя по ссылке под объявлением казахстанцы попадают на сайт, на котором говорится об уникальном лекарстве, якобы разработанном министром здравоохранения Ажар Гиният и врачом-кардиологом высшей категории Махаббат Бекбосыновой. Его и предлагают получить бесплатно.

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Как говорится в публикации StopFake.kz никаких специальных льгот для людей, страдающих артериальной гипертензией, в Казахстане не вводили. Информация, приведенная на рекламном сайте, ложная.



В Казахстане артериальной гипертонией страдают вовсе не 70% населения, как сказано на сомнительном сайте. Утверждение о том, что 93% гипертоников умирают, тоже неверно. Согласно научным данным, продолжительность жизни гипертоников после постановки диагноза составляет 20-30 лет, а при должном лечении – и дольше.

То, что в Казахстане врачи отказываются лечить гипертоников, – тоже неправда. В нашей стране людям, страдающим артериальной гипертензией, положен целый перечень бесплатных препаратов.

Министр здравоохранения Ажар Гиният не заявляла о халатности врачей в отношении гипертоников и не разрабатывала чудо-лекарств для них.

"Эта информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Сайт, на котором предлагают заказать чудо-препарат для лечения артериальной гипертонии, фишинговый. Это значит, что данные пользователей, оставленные там, попадают в распоряжение онлайн-мошенников.

К примеру, для получения бесплатного "лекарства" на сайте нужно оставить свое имя и номер телефона. Зная эту информацию, мошенники могут попытаться обманом получить доступ к мобильному банкингу или другим персональным данным.

Ранее стало известно, что в мессенджерах распространяется рассылка о мошенниках. Согласно пересылаемому сообщению, на любого человека можно оформить онлайн-кредит при условии, если тот ответит на входящий звонок с незнакомого номера.

