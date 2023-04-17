Льготы для лечения гипертонии: новый фейк гуляет по Казнету
Переходя по ссылке под объявлением казахстанцы попадают на сайт, на котором говорится об уникальном лекарстве, якобы разработанном министром здравоохранения Ажар Гиният и врачом-кардиологом высшей категории Махаббат Бекбосыновой. Его и предлагают получить бесплатно.
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Как говорится в публикации StopFake.kz никаких специальных льгот для людей, страдающих артериальной гипертензией, в Казахстане не вводили. Информация, приведенная на рекламном сайте, ложная.
В Казахстане артериальной гипертонией страдают вовсе не 70% населения, как сказано на сомнительном сайте. Утверждение о том, что 93% гипертоников умирают, тоже неверно. Согласно научным данным, продолжительность жизни гипертоников после постановки диагноза составляет 20-30 лет, а при должном лечении – и дольше.
То, что в Казахстане врачи отказываются лечить гипертоников, – тоже неправда. В нашей стране людям, страдающим артериальной гипертензией, положен целый перечень бесплатных препаратов.
Министр здравоохранения Ажар Гиният не заявляла о халатности врачей в отношении гипертоников и не разрабатывала чудо-лекарств для них.
"Эта информация не соответствует действительности", — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Сайт, на котором предлагают заказать чудо-препарат для лечения артериальной гипертонии, фишинговый. Это значит, что данные пользователей, оставленные там, попадают в распоряжение онлайн-мошенников.
К примеру, для получения бесплатного "лекарства" на сайте нужно оставить свое имя и номер телефона. Зная эту информацию, мошенники могут попытаться обманом получить доступ к мобильному банкингу или другим персональным данным.
Ранее стало известно, что в мессенджерах распространяется рассылка о мошенниках. Согласно пересылаемому сообщению, на любого человека можно оформить онлайн-кредит при условии, если тот ответит на входящий звонок с незнакомого номера.