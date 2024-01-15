Задержание казахстанца в Китае: МИД дал разъяснение
Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал задержание казахстанца в Китае, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, ранее у этого человека было гражданство Китая.
"Несколько лет назад, когда был гражданином Китая, он попал в автомобильную аварию. Однако он уехал в Казахстан, не решив проблему с другой стороной. Когда он в этот раз приехал в Китай, местная полиция потребовала от него решить эту проблему и затем двигаться дальше".Айбек Смадияров
Сейчас, по его словам, никаких проблем нет.
"После того, как он решил свою проблему с другой стороной, он взял свой паспорт и выехал. Не было ни одного дня ареста или насилия. Сейчас он вернулся в Казахстан".Айбек Смадияров
С 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренности, пребывание в соседней стране без оформления визы может длиться до 30 дней.
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