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Задержание казахстанца в Китае: МИД дал разъяснение

Казахстан задержание в Китае Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал задержание казахстанца в Китае, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, ранее у этого человека было гражданство Китая. 

"Несколько лет назад, когда был гражданином Китая, он попал в автомобильную аварию. Однако он уехал в Казахстан, не решив проблему с другой стороной. Когда он в этот раз приехал в Китай, местная полиция потребовала от него решить эту проблему и затем двигаться дальше".Айбек Смадияров

Сейчас, по его словам, никаких проблем нет.

"После того, как он решил свою проблему с другой стороной, он взял свой паспорт и выехал. Не было ни одного дня ареста или насилия. Сейчас он вернулся в Казахстан".Айбек Смадияров

С 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренности, пребывание в соседней стране без оформления визы может длиться до 30 дней.

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