Задержание казахстанца в Китае: МИД дал разъяснение

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал задержание казахстанца в Китае, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, ранее у этого человека было гражданство Китая.

"Несколько лет назад, когда был гражданином Китая, он попал в автомобильную аварию. Однако он уехал в Казахстан, не решив проблему с другой стороной. Когда он в этот раз приехал в Китай, местная полиция потребовала от него решить эту проблему и затем двигаться дальше". Айбек Смадияров

Сейчас, по его словам, никаких проблем нет.

"После того, как он решил свою проблему с другой стороной, он взял свой паспорт и выехал. Не было ни одного дня ареста или насилия. Сейчас он вернулся в Казахстан". Айбек Смадияров

С 10 ноября начал действовать безвизовый режим между Казахстаном и Китаем. Согласно договоренности, пребывание в соседней стране без оформления визы может длиться до 30 дней.

