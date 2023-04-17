В Мангистау мужчину оправдали по обвинению в изнасиловании дочери
Как пишет "Лада", подсудимого обвинили в том, что он в период с 2016 по 2021 год "совершал развратные действия и неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю дочь". Девочке на тот момент исполнилось 10 лет.
Прокурор и законный представитель несовершеннолетней потерпевшей просили признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Также они просили взыскать с подсудимого 30 млн тенге в качестве морального вреда.
Защитники и сам подсудимый просили суд вынести оправдательный приговор, указав, что по делу вина последнего не установлена.
"Вина подсудимого в ходе судебного разбирательства не нашла своего подтверждения. Показания законного представителя, несовершеннолетней потерпевшей, а также несовершеннолетнего свидетеля опровергаются собранными по делу доказательствами, а именно заключением судебно-медицинской экспертизой. Оправданному разъяснено право на возмещения вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности", – пояснили в пресс-службе суда.
Отмечается, что суд также вынес частное постановление в адрес прокурора Мангистауской области о допущенных грубых нарушениях в ходе досудебного расследования.
Апелляционная коллегия по уголовным делам также рассмотрела дело, однако решение суда осталось неизменным.
Ранее сообщалось, что бдительный ребенок в Караганде выследил педофила и сообщил полиции.