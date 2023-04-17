В Павлодаре спасатели помогли тонущей косуле

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

17 апреля в 13:35 дежурному спасательной станции поступило сообщение о том, что в реке Усолка тонет косуля. На место прибыли 4 спасателя, сообщает Zakon.kz.

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