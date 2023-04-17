В Павлодаре спасатели помогли тонущей косуле
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
17 апреля в 13:35 дежурному спасательной станции поступило сообщение о том, что в реке Усолка тонет косуля. На место прибыли 4 спасателя, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС Павлодарской области, один из спасателей, Евгений Щербинко, одел цельный водонепроницаемый комбинезон, второй спасатель, Рустем Жетписбаев, страховал веревкой.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
"Спасатели пробили дорожку до косули, которая находилась в воде, поймали ее, вытащили из воды, укутали в одеяло и привезли на спасательную станцию", - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Отмечается, что в 15:00 косулю забрали представители общественного фонда "Сердца Павлодара".
Ранее сообщалось, что табун лошадей спасли в Акмолинской области.
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