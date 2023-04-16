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Табун лошадей спасли в Акмолинской области

Табун лошадей спасли в Акмолинской области Фото: gov.kz
Около 100 лошадей спасли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

15 апреля спасатели получили информацию о том, что около села Бастау, на реке Ишим, на заливных лугах в воде оказались запертые лошади, которые не могли выбраться самостоятельно. Выяснилось, что из-за снежного бурана пастухи потеряли контроль над животными.

Спасатели вместе с местными органами незамедлительно прибыли на место происшествия с техникой. Они пробили ход лодкой сквозь лед и провели лошадей до безопасного места, спасая их от замерзания и утопления.

Табун лошадей был спасен в Акмолинской области

Фото: gov.kz

Всего спасли около 100 лошадей. Вначале животные испуганно реагировали на прибывших спасателей, но затем начали проходить по проложенной по льду дорожке, и таким образом табун выбрался на сушу.

Заблудившимся в степи пастухам помогли актюбинские спасатели.

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Мухит Турсынали
МЧС РК Акмолинская область
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