Общество

Случаи заражения гонконгским гриппом фиксируют в Актобе

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 19:00 Фото: Zakon.kz
Актюбинцы жалуются на странную простуду, сопровождающуюся высокой температурой и кашлем, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказывают: дети переносят недуг особенно тяжело – поднимается температура выше 38°, мучают кашель и слабость.

"У нас в детском саду в группе около половины детей в понедельник не пришли – заболели. Взрослые тоже кашляют. Читала, что это может быть какой-то новый вирус – гонконгский грипп, он у нас правда есть? Правда ли, что в инфекционную больницу много людей поступают с ним?" – цитирует горожанку издание "Диапазон".

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля журналистам подтвердили, что в городе есть случаи заражения гонконгским вирусом. Но подчеркнули, что данный штамм нельзя назвать новым.

"На данный момент в области лабораторно выявлены и подтверждены случаи гриппа типа А (H3N2), так называемого гонконгского вируса. Это вирус сезонного подтипа, который ежегодно циркулирует в осенне-зимний период. Он не является новым, а относится к давно известным штаммам сезонного гриппа".

В облздраве добавили, что по состоянию на 12 ноября лабораторно подтверждено 11 случаев гонконгского вируса.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что туберкулез остается одной из самых смертоносных инфекционных болезней в мире.

