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Астанчане выступили против строительства жилого комплекса

строительство Фото: astanatv.kz
Жители Алматинского района столицы заявили, что из-за новостроек у них и так проблемы с водой и канализацией, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "Астана", астанчане два года борются за то, чтобы на пустыре около их домов не возводили очередной жилой комплекс. Люди говорят, у них и так проблемы с водой и канализацией. И новый дом ситуацию только усугубит. Уж лучше бы на этом месте построили что-нибудь для детей, убеждены горожане.

"Этот Базис стал настоящей проблемой. В этом Базисе нет ничего для детей. Мы просим хотя бы футбольное поле на этой огражденной территории. Поэтому мы просим, чтобы хотя бы мини поле для детей построили. Этот Хайвилл нам вообще не нужен, потому что воды там не хватит, будет проблема с канализацией. Здесь нужно строить социальные объекты". Житель города Астаны Женис Бекбасов

К тому же из-за строительства нового ЖК возрастет поток машин, говорят астанчане. А это уже вопрос безопасности.

"Прежде всего, жизнь в Астане должна быть комфортной и безопасной. Здесь все работают люди, здесь все платят налоги. Мы хотим, чтобы наши дети комфортно учились, ходили в детские сады и безопасно здесь могли передвигаться по нашему району. Мы не можем жить в небезопасном районе, и мы не можем просто смотреть, как застраиваются целые районы вот этими человейниками". Жительница города Астаны Ажар Нуртазина

В Управление архитектуры заявили, что в 2021 году здесь действительно планировали построить жилой дом. Но в прошлом году от этой идеи отказались. В итоге на пустующем участке принято решение возвести новую школу.

"От 16 сентября 2022 года на совещании "По организации инженерной, транспортной инфраструктуры и градостроительных аспектов частей города Нур-Султан" был рассмотрен вопрос корректировки ПДП земельного участка в районе пересечения улиц Ә. Тыныбаев и А14, в части изменения целевого назначения с "Многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями, детским садом, медицинским центром и паркингом" по ПДП на "Общеобразовательную школу". Управление архитектуры и градостроительства города Астаны

Когда именно на этом месте появится школа, пока неизвестно. Но новый эскиз плана этого участка уже разработан.

Ранее сообщалось, что в Актобе построенные по госпрограмме новостройки расползаются по швам.

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