"Секретный участок" полиции Китая в Нью-Йорке обнаружили власти США

Власти США полагают, что обнаружили "секретный участок" полиции Китая в Нью-Йорке, и арестовали двух его сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Американский Минюст заявил, что арестованные – жители Нью-Йорка, которые предположительно управляли полицейским участком в Нижнем Манхэттене и уничтожали улики, столкнувшись с ФБР.

Отмечается, что участок функционировал с февраля 2022 года.

"КНР через свой репрессивный аппарат безопасности установила тайное физическое присутствие в Нью-Йорке для контроля и запугивания... тех, кто критикует ее правительство", – сказал помощник генерального прокурора Мэтью Дж. Олсен из отдела нацбезопасности американского Минюста.

По его словам, действия КНР выходят далеко за рамки приемлемого поведения и власти США готовы "решительно защищать свободы всех живущих" в Штатах от "угрозы авторитарных репрессий".

Ранее в МИДе РК прокомментировали нападение на казахстанца в США.