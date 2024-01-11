Протесты в поддержку Газы: более 300 человек арестовали в Нью-Йорке

В Нью-Йорке полиция арестовала более 300 человек, участвовавших в протестах в поддержку Палестины, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали РИА Новости в полиции Нью-Йорка, в понедельник, 8 января 2024 года, протестующие перекрыли три моста – Бруклинский, Манхэттенский, Вильямсбургский, и тоннель Холланда.

"Мы (полиция Нью-Йорка. – Прим. ред.) очистили локации, арестовав 325 человек", – сообщил начальник полиции Нью-Йорка Джон Челл.

Также шеф полиции города отметил, что многим протестующим было предписано прийти в суд для предъявления обвинений в мелких правонарушениях.

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