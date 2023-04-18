В каких городах Казахстана 18 апреля ожидаются неблагоприятные метеоусловия
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Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили, что 18 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе и Алматы, ночью в Атырау, передает Zakon.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
- Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
- Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщали, что в 11 областях Казахстана во вторник прогнозируют заморозки, метель и туман.
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