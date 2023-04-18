В каких городах Казахстана 18 апреля ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили, что 18 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе и Алматы, ночью в Атырау, передает Zakon.kz

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее сообщали, что в 11 областях Казахстана во вторник прогнозируют заморозки, метель и туман. Читайте также Льготы для лечения гипертонии: новый фейк гуляет по Казнету Аварии на казахстанских ТЭЦ: может ли повториться в Алматы сценарий Экибастуза и Риддера "На обочине жизни": как костанаец помогает сиротам выжить

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