В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в субботу, 14 октября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе и Атырау, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: