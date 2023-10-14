В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в субботу, 14 октября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе и Атырау, передает Zakon.kz.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее синоптики прогнозировали заморозки в Казахстане в эти выходные.
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