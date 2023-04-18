Подготовка к следующей зиме: в Экибастузе отремонтируют более шести километров теплосетей

Аким Экибастуза Аян Бейсекин заявил, что выявлены наиболее изношенные участки тепловых сетей, а главное на их ремонт выделены беспрецедентные средства в размере 1,7 млрд тенге, поэтому работа начинается, сообщает Zakon.kz

По информации Pavlodarnews.kz в целом подготовка города к зиме 2023-2024 будет идти по трем направлениям

В рамках первого направления будет модернизирована местная ТЭЦ. Работы по обновлению станции начались еще в феврале – идет ремонт 2 котлоагрегата.

Ремонтировать ТЭЦ будут как на бюджетные средства, так и на деньги акционеров. Так, из госказны финансируется ремонт пяти водогрейных котлов, ПСД на них разрабатывается на деньги АО «ЦАЭК». Акционеры также берут на себя ремонт трех энергетических котлов и обновление общестанционного оборудования.

Второе направление – ремонт тепловых сетей. После апрельских гидравлических испытаний будут брошены силы на ремонт выявленных повреждений.

"Благодаря поддержке акима области выделены беспрецедентные средства для Экибастуза на устранение выявленных дефектов в размере 1,7 млрд тенге. Также проведен аудит тепловых сетей, выявлены наиболее изношенные участки труб. Запланированы ремонт и строительство 6,4 километров теплосетей". аким Экибастуза Аян Бейсекин

Кроме того, особое внимание уделят подготовке жилого фонда к новому отопительному сезону. Назначены ответственные лица по каждому дому, которые будут контролировать подготовительный процесс.

В целом по области в этом году запланирован ремонт 40 единиц основного оборудования на энергоисточниках. На сетях теплоснабжения запланированы реконструкция и капитальный ремонт 23 километра сетей.

Ранее мы писали, что аким Экибастуза Аян Бейсекин подал в суд на ТОО "Экибастузтеплоэнерго", чтобы владельцы ТЭЦ вернули в бюджет 22 млн тенге, потраченные на ликвидацию аварии зимой.