Режим ЧС объявили в Экибастузе

Аким Экибастуза Аян Бейсекин объявил в городе чрезвычайную ситуацию техногенного характера объектового масштаба, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом опубликована на портале "Открытые НПА".

"В связи со сложившейся аварийной ситуацией на ТОО "Energy Solutions Center" объявить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера объектового масштаба в городе Экибастузе", – говорится в сообщении.

28 июня 2024 года в 5:24 произошло технологическое нарушение на ГРЭС-1. В результате были остановлены энергоблоки № 2, 3, 4, 7.

Станция снизила генерацию с 2080 до 320 МВт.

Позже работа двух из четырех остановившихся энергоблоков была возобновлена.

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля начал расследование технологического нарушения, сообщили в Минэнерго.

В начале 2024 года Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. В том числе речь шла о ГРЭС в Экибастузе.