Джо Байден поручил провести оценку ущерба, нанесенного утечкой данных

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден дал поручение директору Национальной разведки США Эврил Хейнс оценить ущерб, который был нанесен утечкой секретных документов, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС, Байден потребовал, чтобы руководство администрации ответило на вопросы союзников по поводу утечки.

По его словам, Байден также поручил высокопоставленным сотрудникам американской администрации связаться с лидерами стран-союзников и партнеров, чтобы "заверить их в нашей приверженности защите разведданных".

Как сообщали ранее, в сеть утекли секретные материалы, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом. В МИД России также не исключили, что утечка секретных документов Пентагона может быть намеренным вбросом для дезинформации.

13 апреля по делу об утечке секретных материалов Пентагона рядового первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Дагласа Тейшейру. Ему вероятно, предъявят обвинения за нарушение так называемого закона о шпионаже, предусматривающего ответственность за "несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных бумаг, имеющих отношение к национальной обороне США". По мнению издания, по каждому слитому секретному документу предусмотрено отдельное обвинение, причем по каждому пункту Тейшейре грозит лишение свободы на срок до десяти лет.