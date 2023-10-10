Байдена допросили по делу об утечке секретных документов

Президент США Джо Байден дал показания в рамках независимого расследования об утечке секретных документов из Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News 10 октября, на минувших выходных действующий американский президент добровольно дал показания в ходе расследования об утечке секретных документов. Об этом заявил официальный спикер Белого дома Иэн Сэмс.





"Как мы и говорили с самого начала, президент и Белый дом оказывают содействие в этом расследовании", – подчеркнул Сэмс, добавив, что президент стремится действовать максимально прозрачно и публично.

Расследование связано с тем, что в январе засекреченные государственные документы нашли в доме Байдена в штате Делавэр. Еще несколько документов обнаружили в вашингтонском исследовательском учреждении, с которым связан президент. После этого Минюст США санкционировал обыск в резиденции Байдена в Уилмингтоне, который продлился около 13 часов.

Эту историю не преминули использовать в свою пользу представители Республиканской партии, которые указали, что Джо Байден допустил такие же нарушения, в которых ранее обвинял своего давнего соперника – экс-президента США Дональда Трампа. Однако в Белом доме считают, что в этих ситуациях больше различий, чем сходств, поскольку Байден содействует следствию, а Трамп сопротивлялся обыскам.

Ранее сообщалось, что собаку Джо Байдена выгнали из Белого дома.