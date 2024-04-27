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Диетолог назвала пять лучших вариантов завтрака

Диетолог назвала пять лучших вариантов завтрака, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 07:33 Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Василиса Пономарева перечислила самые полезные и вкусные завтраки, сообщает Zakon.kz.

Как отметила Medikforum.ru доктор Пономарева, завтрак – самый важный прием пищи за день, поэтому стоит к нему подойти серьезно.

Итак, пять лучших вариантов завтрака:

Овсянка с ягодами и орехами

"Овсянка содержит много клетчатки и имеет низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови", – отметила Пономарева.

Добавление свежих ягод и орехов придает этому завтраку больше витаминов, минералов и здоровых жиров.

Яичница с овощами

Яичница является отличным источником белка, который помогает ощущению насыщения и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Добавление овощей, таких как шпинат, помидоры и перец, увеличивает содержание клетчатки и витаминов.

Творожная запеканка с ягодами

"Творог богат белком, кальцием и другими питательными веществами. Запекание его с ягодами добавляет вкуса и антиоксидантов, которые полезны для сердечно-сосудистого здоровья".

Цельнозерновые тосты с авокадо

Цельнозерновые тосты содержат много клетчатки и имеют низкий гликемический индекс. Авокадо богато здоровыми жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.

Гречневая каша с йогуртом и орехами

"Гречка богата питательными веществами и имеет низкий гликемический индекс. Добавление йогурта и орехов увеличивает содержание белка и здоровых жиров, делая этот завтрак идеальным выбором для контроля уровня сахара и давления".

Ранее диетологи назвали вредные для здоровья человека продукты.

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