Диетолог назвала пять лучших вариантов завтрака
Как отметила Medikforum.ru доктор Пономарева, завтрак – самый важный прием пищи за день, поэтому стоит к нему подойти серьезно.
Итак, пять лучших вариантов завтрака:
Овсянка с ягодами и орехами
"Овсянка содержит много клетчатки и имеет низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови", – отметила Пономарева.
Добавление свежих ягод и орехов придает этому завтраку больше витаминов, минералов и здоровых жиров.
Яичница с овощами
Яичница является отличным источником белка, который помогает ощущению насыщения и поддерживает стабильный уровень сахара в крови. Добавление овощей, таких как шпинат, помидоры и перец, увеличивает содержание клетчатки и витаминов.
Творожная запеканка с ягодами
"Творог богат белком, кальцием и другими питательными веществами. Запекание его с ягодами добавляет вкуса и антиоксидантов, которые полезны для сердечно-сосудистого здоровья".
Цельнозерновые тосты с авокадо
Цельнозерновые тосты содержат много клетчатки и имеют низкий гликемический индекс. Авокадо богато здоровыми жирами, которые помогают снизить уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца.
Гречневая каша с йогуртом и орехами
"Гречка богата питательными веществами и имеет низкий гликемический индекс. Добавление йогурта и орехов увеличивает содержание белка и здоровых жиров, делая этот завтрак идеальным выбором для контроля уровня сахара и давления".
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