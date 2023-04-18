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Жители Атырау временно останутся без горячей воды

Жители Атырау временно останутся без горячей воды Фото: pixabay
На три дня отключат от горячего водоснабжения жителей Атырау, сообщает Zakon.kz.

По информации АО "Атырауские тепловые сети", отключение связано с плановыми испытаниями магистральных и распределительных тепловых сетей на гидравлическую плотность и прочность. Отключить воду планируют с 19 по 21 апреля.

"Во избежание несчастных случаев просим на период испытаний не приближаться к трубопроводам теплотрасс на расстояние ближе 10 метров. В случае появления течей и разрывов в трубопроводах просим немедленно сообщать об этом", – говорится в распространенном сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Риддере на сутки отключат воду в связи с проведением работ по врезкам реконструированных участков магистральных водоводов в действующие сети водоснабжения.

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