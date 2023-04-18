Антикор Кызылординской области выявил многомиллионные хищения в сфере образования

Антикоррупционной службой по Кызылординской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя и бухгалтера Жанакорганского районного отдела образования, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело расследуется по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК.



"Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 543 млн тенге путем перечисления денежных средств в виде оплаты труда на карт-счета лиц, не являющихся работниками образовательных учреждений", – говорится в сообщении.

C санкции Специализированного следственного суда Кызылорды подозреваемые взяты под стражу.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее стало известно, что главу соцучреждения подозревают в хищении более 12 млн тенге у пенсионеров и лиц с инвалидностью.