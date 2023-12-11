Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Кызылординской области чиновников подозревают в хищении 200 млн тенге

В Кызылординской области чиновников подозревают в хищении 200 млн тенге Фото: Zakon.kz
Сотрудники прокуратуры Кызылординской области расследуют уголовное дело в отношении должностных лиц Отдела образования Жанакорганского района. Их подозревают в хищении 200 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза надзорного органа: прокуроры:

  • установили факты незаконного перечисления бюджетных средств на счета лиц, не работающих в системе образования;
  • выявили схему присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам.
"Общая сумма ущерба, причиненного должностными лицами районного отдела образования, составила 200 млн тенге", – говорится в сообщении прокуратуры Кызылординской области 11 декабря 2023 года.

По данному факту прокуратурой области начато и проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК.

Материал по теме

Школьник придумал, как искоренить коррупцию в Казахстане

Ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтера школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых "мертвых душ". Уголовные дела по ним направлены в суд, по некоторым из них состоялись обвинительные приговора.

Читайте также

Семь лет колонии получил кассир АЗС в Шымкенте за переводы на счет
Семь лет колонии получил кассир автозаправки в Шымкенте за переводы на счет
Лихач с игровым автоматом на BMW напугал алматинцев
Лихач с игровым автоматом на BMW перепугал алматинцев
СКО, фермер, поджоги
Фермер из СКО жалуется на попытки его убийства
Динара Халдарова
Образование Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев "обещает" казахстанцам до конца года небывалые выплаты
Токаев "обещает" казахстанцам небывалые выплаты
Леонид Агутин
Агутин обратился к слушателям из больницы
7 млн за 5 месяцев: 24-летний казахстанец рассказал, как зарабатывал в Англии
7 миллионов за полгода: 24-летний казахстанец рассказал, как работал в Англии
Жулдыз Абдукаримова
Жена Кайрата Нуртаса поделилась теплыми воспоминаниями из детства
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: