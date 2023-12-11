В Кызылординской области чиновников подозревают в хищении 200 млн тенге

Сотрудники прокуратуры Кызылординской области расследуют уголовное дело в отношении должностных лиц Отдела образования Жанакорганского района. Их подозревают в хищении 200 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза надзорного органа: прокуроры:

установили факты незаконного перечисления бюджетных средств на счета лиц, не работающих в системе образования;

выявили схему присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам.

"Общая сумма ущерба, причиненного должностными лицами районного отдела образования, составила 200 млн тенге", – говорится в сообщении прокуратуры Кызылординской области 11 декабря 2023 года.

По данному факту прокуратурой области начато и проводится досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества") УК РК.

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Ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтера школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых "мертвых душ". Уголовные дела по ним направлены в суд, по некоторым из них состоялись обвинительные приговора.