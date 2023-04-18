Бибисара Асаубаева обыграла шахматистку с наивысшим рейтингом ФИДЕ

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам, китаянку Хоу Ифань в первом матче женских сборных мира и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Бибисара Асаубаева заставила капитулировать четырехкратную чемпионку мира по шахматам китаянку Хоу Ифань. Бибисара победила шахматистку, которая имеет наивысший рейтинг ФИДЕ среди женщин, говорится в публикации Instagram-аккаунта alga.peterburg.

"Бибисара в 2021 году была самой молодой в истории шахмат чемпионкой по блицу, благодаря чему оказалась в Книге рекордов Гиннесса, а в 2022 году она стала двукратной чемпионкой мира по блицу! Ну а сегодня наша Бибисара продолжает радовать нас невероятными новостями, например, как такая фантастическая победа!" – говорится в сообщении.

5 апреля Бибисара Асаубаева завершила Гран-при Индии в призовой тройке. Она призналась, что впервые держала пост во время Гран-при Индии.