Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Как сохранить сексуальность после 50 лет, рассказала эксперт

советы, сексолог Фото: pexels
Когда человек переходит через возрастной рубеж в 50 лет, у него меняется отношение и к себе, и к своему телу. Cексолог Екатерина Юшкевич рассказала, как принять перемены и сохранить ощущение собственной сексуальной привлекательности, сообщает Zakon.kz.

Юшкевич отметила, что примерно половина мужчин в этом возрасте испытывает половую дисфункцию. Чтобы этого избежать, нужно регулярно заниматься спортом и составлять сбалансированный рацион.

Это касается и женщин, в распорядке дня которых тоже обязательно должны быть активные тренировки. Для женщин важно наладить циркуляцию крови в органах малого таза.

"Эти тренировки очень интенсивны: как показывает статистика, 40% мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, после регулярных занятий возвращали нормальную потенцию, а 30% значительно улучшали ее", — рассказала Юшкевич в беседе с изданием «Клопс».

Если возникли проблемы в интимной жизни, специалист посоветовала проконсультироваться с врачом, пишет издание "Клопс"

Ранее психолог назвала четыре типа мужчин, которые никогда не изменяют. 

Читайте также

Астролог озвучила гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака

С каких продуктов лучше начинать свой день, рассказала диетолог

Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождаются самые жестокие женщины

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Заморозки, метель и туман ожидаются в 11 областях Казахстана во вторник
Блогер задержан с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Блогера задержали с наркотиками в одном из ночных клубов Алматы
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
строительство
Астанчане выступили против строительства жилого комплекса
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления