Как сохранить сексуальность после 50 лет, рассказала эксперт

Когда человек переходит через возрастной рубеж в 50 лет, у него меняется отношение и к себе, и к своему телу. Cексолог Екатерина Юшкевич рассказала, как принять перемены и сохранить ощущение собственной сексуальной привлекательности, сообщает Zakon.kz.

Юшкевич отметила, что примерно половина мужчин в этом возрасте испытывает половую дисфункцию. Чтобы этого избежать, нужно регулярно заниматься спортом и составлять сбалансированный рацион.



Это касается и женщин, в распорядке дня которых тоже обязательно должны быть активные тренировки. Для женщин важно наладить циркуляцию крови в органах малого таза.

"Эти тренировки очень интенсивны: как показывает статистика, 40% мужчин, страдающих эректильной дисфункцией, после регулярных занятий возвращали нормальную потенцию, а 30% значительно улучшали ее", — рассказала Юшкевич в беседе с изданием «Клопс».

Если возникли проблемы в интимной жизни, специалист посоветовала проконсультироваться с врачом, пишет издание "Клопс".

Ранее психолог назвала четыре типа мужчин, которые никогда не изменяют.

