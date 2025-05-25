Эксперт назвала способ замедлить старение после 40 лет

Российский фитнес-тренер Ирина Ротач рассказала, как замедлить возрастные изменения у мужчин старше 40 лет, сообщает Zakon.kz.

Ее рекомендации опубликовал журнал Men Today.

По словам специалиста, после 40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона и происходят гормональные изменения, которые отражаются на общем состоянии организма. Регулярные физические нагрузки способны затормозить эти процессы.

Ротач советует комбинировать аэробные и анаэробные нагрузки. В качестве базовых упражнений она рекомендует бег, ходьбу с высоким подниманием бедра, подъемы на носки, выпады, наклоны в стороны, динамическую планку, отжимания и приседания с выпрыгиванием.

По завершении тренировки эксперт рекомендует обязательно выполнять упражнения на растяжку для восстановления и поддержания гибкости.

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