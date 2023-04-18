Авария произошла на Риддерской ТЭЦ

Фото: Instagram/danial.akhmetov.official

Жители Риддера сегодня, 18 апреля 2023 года, утром обнаружили, что радиаторы в их квартирах совсем холодные. А все потому, что на Риддерской теплоэлектроцентрали произошла внештатная ситуация, сообщает Zakon.kz.

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