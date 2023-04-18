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Авария произошла на Риддерской ТЭЦ

Авария произошла на Риддерской ТЭЦ Фото: Instagram/danial.akhmetov.official
Жители Риддера сегодня, 18 апреля 2023 года, утром обнаружили, что радиаторы в их квартирах совсем холодные. А все потому, что на Риддерской теплоэлектроцентрали произошла внештатная ситуация, сообщает Zakon.kz.

Noks.kz старшие по домам сообщили, что температура прямой сетевой воды с АО "Риддер ТЭЦ" сегодня составила всего 31 градус.

Как оказалось, на теплоцентрали опять произошла внештатная ситуация.

"Сегодня ночью был аварийно отключен котел высокого давления, экстренно запущен в работу резервный котел. Температуру в теплосети будут поднимать в течение дня".Заместитель акима Риддера Мурат Байжуменов

12 апреля 2023 года аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы Риддерской ТЭЦ "ничего не делают для ремонта, модернизации и погашения задолженности в размере 3,3 млрд".

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