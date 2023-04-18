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Законодательство РК

В Алматы разрешат ездить по автобусной полосе по проспекту Райымбека

В Алматы разрешат проезд по автобусной полосе по проспекту Райымбека Фото: акимат Алматы
В Алматы с 19 апреля разрешат проезд по автобусной полосе по проспекту Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Водителям разрешат проезд по выделенным полосам для общественного транспорта на участке дороги по проспекту Райымбека от ул. Саина до ул. Яссауи с 20:00 до 6:30 в будние дни.

В выходные и праздничные дни проезд на данном участке будет доступен всем автомобилям без ограничения по времени.

"Нововведение будет внедрено в тестовом режиме для эффективного выстраивания автомобильных потоков внутри города, а также для решения вопроса по использованию специально выделенных автобусных полос "вне часов пик" и в выходные дни", – сообщили в Управлении городской мобильности Алматы.

Как отметили в ведомстве, изменение движения транспортных средств по выделенным полосам будет действовать до конца 2023 года.

"После чего будет принято решение об организации транспортных потоков на основании сравнительных данных. Водителям необходимо руководствоваться установленными дорожными знаками и соблюдать требования правил дорожного движения РК". Управление городской мобильности Алматы

Ранее стало известно, что автобусная полоса появится еще на одной улице в Алматы.

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