В Алматы перекроют участок проспекта Райымбека
Фото: pexels
В Алматы из-за ремонта трубопровода перекроют участок проспекта Райымбека, сообщает Zakon.kz.
По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", с 23:00 5 июля до 08:00 6 июля движение автотранспорта будет ограничено от улицы Ахрименко до улицы Утеген батыра в обоих направлениях.
Фото: АЛТС
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", – объяснили в ТОО.
В Бостандыкском районе города по улице Маркова, на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада "Зайка", перекрыли движение до 25 августа.
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