В Алматы перекроют участок проспекта Райымбека

В Алматы из-за ремонта трубопровода перекроют участок проспекта Райымбека, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", с 23:00 5 июля до 08:00 6 июля движение автотранспорта будет ограничено от улицы Ахрименко до улицы Утеген батыра в обоих направлениях.

Фото: АЛТС

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", – объяснили в ТОО.

В Бостандыкском районе города по улице Маркова, на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада "Зайка", перекрыли движение до 25 августа.