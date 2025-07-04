#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.57
612.78
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.57
612.78
6.61
События

В Алматы перекроют участок проспекта Райымбека

перекрытие дороги, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 14:35 Фото: pexels
В Алматы из-за ремонта трубопровода перекроют участок проспекта Райымбека, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", с 23:00 5 июля до 08:00 6 июля движение автотранспорта будет ограничено от улицы Ахрименко до улицы Утеген батыра в обоих направлениях.

Фото: АЛТС

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1983 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону", – объяснили в ТОО.

В Бостандыкском районе города по улице Маркова, на участке от бульвара Бухар Жырау до детского сада "Зайка", перекрыли движение до 25 августа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Одну из улиц в Алматы перекроют до 10 июля
События
15:35, Сегодня
Одну из улиц в Алматы перекроют до 10 июля
Президент опубликовал заявление по случаю Дня домбры
События
15:23, Сегодня
Президент опубликовал заявление по случаю Дня домбры
Завораживающие кадры запуска ракеты с Байконура показал "Роскосмос"
События
14:25, Сегодня
Завораживающие кадры запуска ракеты с Байконура показал "Роскосмос"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: