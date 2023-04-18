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Казахстан терпит второе поражение подряд на женском ЧМ-2023 по хоккею

Хоккей ЧМ-2023 дивизион В Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Женская сборная Казахстана по хоккею проиграла второй матч подряд на мировом первенстве, который в эти дни проходит в южнокорейском Сувоне. Казахстанки уступили хоккеисткам Словении со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

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Поединок Казахстана и Словении прошел в рамках группового раунда чемпионата мира-2023 в группе B первого дивизиона.  

Благодаря шайбе Саре Конфиденти, словенки быстро вышли вперед, уже на 4-ой минуте матча. Во втором периоде никаких изменений на табло не произошло. Третья часть игры прошла с еще одной заброшенной шайбой со стороны словенских девушек, отметилась Пиа Прен. Казахстанки ответили голом в исполнении Александры Голотвиной, однако, этого было мало, и наши хоккеистки терпят второе поражение в Южной Корее – 2:1. Накануне нас огорчили представители Великобритании – 1:0.

Cвой следующий матч женская сборная Казахстана на ЧМ-2023 проведет против команды Италии, 20 апреля. После двух туров, казахстанки располагаются на последнем шестом месте турнирной таблицы. Лидируют Польша, Англия и Словения, у них по три очка.    

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